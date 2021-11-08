Надпись на советском плакате удивила иностранцев

Пользователей Twitter привлек советский плакат, надпись на котором призывала "посетить СССР зимой". Некоторые из них испугались холодов, а другие наоборот вдохновились идеей посетить Россию.
Изображение было опубликовано в одном из аккаунтов, посвященных визуальному искусству в СССР.
"Этот совет кажется не очень хорошим", — в шутку написал иностранец.
Но среди других пользователей нашлись те, кто уже побывал в России.
"Справедливости ради, Россия зимой — это восторг. Особенно Сибирь", — рассказал комментатор.
"Хотел бы я встретить Рождество с семьей в Москве", — признался другой.
Некоторые подписчики аккаунта в шутку выложили изображения Наполеона Бонапарта, который "слишком серьезно воспринимал подобные приглашения".
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