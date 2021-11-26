Мужчина вернул в IKEA купленный 60 лет назад шкаф

Швед по имени Бенгт вернул в IKEA книжный шкаф, купленный в первом магазине сети в 1965 году. Он сделал этом в рамках кампании #BuyBackFriday (в России — #ВотЭкоПятница) 60-летней мебели найдут нового хозяина, говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию "Ленты.ру".
На удивление, шкаф оказался в отличном состоянии, несмотря на длительный срок эксплуатации. К тому же Бенгту удалось сохранить оригинальный рукописный чек от 1965 года о приобретении этого комплекта мебели.
"В октябре 1965 года мы с моей будущей женой посетили IKEA в Эльмхульте с целью найти книжный шкаф, который прослужил бы нам много лет. Он был неотъемлемой частью интерьера трех наших квартир и дома и был местом не только для книг, но также для посуды, фотоальбомов и даже телевизора",
— рассказал Бенгт.
Это изделие стало самой уникальной мебелью IKEA, которая когда-либо была получена в рамках сервиса "Выкуп мебели IKEA".
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