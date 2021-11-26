Мужчина вернул в IKEA купленный 60 лет назад шкаф

"В октябре 1965 года мы с моей будущей женой посетили IKEA в Эльмхульте с целью найти книжный шкаф, который прослужил бы нам много лет. Он был неотъемлемой частью интерьера трех наших квартир и дома и был местом не только для книг, но также для посуды, фотоальбомов и даже телевизора",