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16 минут назад

Легендарную вещь обнаружили сотрудники Эрмитажа в Санкт-Петербурге: видео

Сотрудники Эрмитажа в Санкт-Петербурге сделали необычную находку. Реставраторы обнаружили в рукаве бального платья сестры Николая II Ксении Александровны нечто, спрятанное в потайной карман одеяния. Подробнее смотрите в видео.

“Мне на ладошку выпало нечто. Я почему-то это нечто лизнула!”,

– рассказала сотрудница Эрмитажа Галина Георгиевна.

“Получилось сладенько во рту”.

Оказалось, это была конфета-помадка, которую великая княгиня надкусила во время бала и затем убрала в потайной карман.

В итоге лакомство пролежало там много лет и было найдено лишь в 2021 году.

Ранее мы писали, как сложилась судьба княжны и первой женщины-хирурга Веры Гедройц.

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