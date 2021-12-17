Сотрудники Эрмитажа в Санкт-Петербурге сделали необычную находку. Реставраторы обнаружили в рукаве бального платья сестры Николая II Ксении Александровны нечто, спрятанное в потайной карман одеяния. Подробнее смотрите в видео.
“Мне на ладошку выпало нечто. Я почему-то это нечто лизнула!”,
– рассказала сотрудница Эрмитажа Галина Георгиевна.
“Получилось сладенько во рту”.
Оказалось, это была конфета-помадка, которую великая княгиня надкусила во время бала и затем убрала в потайной карман.
В итоге лакомство пролежало там много лет и было найдено лишь в 2021 году.
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