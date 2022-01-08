Эксперт объяснил, что указывает на скорую «смерть» смартфона

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с РИА Новости назвал основные признаки скорого завершения службы гаджета. Прежде всего, это зависания, частые перезагрузки и внезапное выключение аппарата.
Также среди характерных симптомов специалист перечислил сильный перегрев смартфона даже в нерабочем состоянии, потерю сенсорной чувствительности экрана, вздутие батареи и стремительную разрядку гаджета.
Евгений Кашкин посоветовал вовремя удалять бесполезные приложения, регулярно чистить память смартфона от информационного мусора, систематически устраивать гаджету перезагрузку и заряжать его, когда уровень зарядки батареи упадет до 20 процентов. Кроме того, продлить срок службы телефона поможет и качественный чехол.