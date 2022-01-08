Эксперт объяснил, что указывает на скорую «смерть» смартфона

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с РИА Новости назвал основные признаки скорого завершения службы гаджета. Прежде всего, это зависания, частые перезагрузки и внезапное выключение аппарата.

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Также среди характерных симптомов специалист перечислил сильный перегрев смартфона даже в нерабочем состоянии, потерю сенсорной чувствительности экрана, вздутие батареи и стремительную разрядку гаджета.