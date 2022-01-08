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1 час назад

Турки назвали шесть непонятных привычек россиян

Турецкое издание Medya Günlüğü перечислило непонятные для иностранцев привычки россиян. "Рамблер" расскажет об этом.

Турки назвали шесть непонятных привычек россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В первую очередь турки выделили традицию брать в гости что-то. Это может быть коробка конфет, торт, игрушки для детей или цветы.

«Важен не сам подарок, а то, что вы позаботились об этом», — говорится в статье.

Также иностранцев удивила привычка россиян оставлять ложку в чашке или кружке. Многие русские уверяют, что так чай быстрее остывает и становится вкуснее.

Также иностранцы не могут понять традицию жителей России дважды встречать Новый год — по новому и старому и стилю.

«У россиян каждый год существует две возможности загадать желание, выпить и повеселиться», — отмечается в материале.

Также жителей других стран удивляет привычка россиян есть мороженое зимой, порой с вареньем.

Еще одна поражающая иностранцев манера россиян — оставлять дела на последний момент. Напоследок турки выделили, что россияне — оптимистичные и терпеливые люди.

«Способность выдерживать даже самые тяжелые условия и пожелание "все будет хорошо" образуют костяк русского характера», — подчеркивается в статье.

Ранее мы рассказывали про четыре самые странные брачные традиции в мире.

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