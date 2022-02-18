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2 часа назад

Как выглядит рыбацкий карманный справочник из СССР: видео

Стелла Шмель

В СССР было изобретено много гениальных вещей, но некоторые из них представляют ценность намного большую, чем кажется на первый взгляд.

В этом видео вы сможете оценить, насколько продуманна этот краткий справочник рыболова. Он представляет собой диск со всевозможными окошками. При выборе вида рыбы в соответствующих окошках появляются вспомогательные элементы: на что насаживать, где ловить, размер крючков и прочие важные моменты для успешного улова.

С обратной стороны указаны интересные детали: время нереста, месяцы для лучшего клева и прочее.

А у вас или ваших родственников был такой справочник?

Посмотрите также видео о том, как якуты готовят настоящую северную строганину.

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