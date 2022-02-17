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1 час назад

Как якуты готовят настоящую северную строганину: видео

Мира Маркина

Рыбная строганина — блюдо, распространенное в Сибири и на Крайнем Севере, особенно в Якутии и Республике Коми. Лакомство северной кухни готовят из местной рыбы: чир, муксун, нельма, омуль, голец, белорыбица, таймень, ряпушка. Она должна быть свежей и только единожды замороженной. Рыбу достают прямо из сетей и бьют головой об лед. Затем ее разминают, расправляют и оставляют на морозе ниже -25°С на 10-12 часов. Повар срезает рыбную стружку острым ножом, посыпает мякоть солью и перцем. Есть строганину можно и нужно в сыром виде, обмакивая в соусы — хрен, горчица, томатная паста, соевый соус, масло. Иногда строганину едят с горячими напитками и супом.

15 февраля видео с приготовлением строганины выложили на англоязычном форуме Reddit под названием «Колоссальный теплый день (-40°С) в Саха, Якутия». Ролик набрал 52 тысячи лайков и 1, 7 тысячу комментариев. Иностранцы в комментариях поразились, что рыбу можно нарезать тонкой стружкой и есть.

«Вы когда-нибудь видели рыбный бекон? Я тоже нет, до этого момента».

«Неужели он ест сырую рыбу?».

Комментаторы удивились, как мужчина в ролике спокойно работает при минусовой температуре.

«Я чувствую, что этот мужик ходил бы в футболке, в то время как я бы надел четыре куртки и дополнительную пару штанов поверх джинсов».

«Я знаю, что такое 30 градусов по Цельсию. Не могу представить, каково должно быть в 40. По крайней мере, в тот день было не слишком ветрено».

Ранее «Рамблер» показывал, как «доят» змей, чтобы получить противоядие.

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