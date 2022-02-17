Как якуты готовят настоящую северную строганину: видео

Рыбная строганина — блюдо, распространенное в Сибири и на Крайнем Севере, особенно в Якутии и Республике Коми. Лакомство северной кухни готовят из местной рыбы: чир, муксун, нельма, омуль, голец, белорыбица, таймень, ряпушка. Она должна быть свежей и только единожды замороженной. Рыбу достают прямо из сетей и бьют головой об лед. Затем ее разминают, расправляют и оставляют на морозе ниже -25°С на 10-12 часов. Повар срезает рыбную стружку острым ножом, посыпает мякоть солью и перцем. Есть строганину можно и нужно в сыром виде, обмакивая в соусы — хрен, горчица, томатная паста, соевый соус, масло. Иногда строганину едят с горячими напитками и супом.