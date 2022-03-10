Россиян предупредили об опасностях при хранении документов

Россиянам лучше прекратить отправлять свои отсканированные документы через мессенджеры и соцсети. Об этом заявил руководитель корпоративных проектов ESET Иван Аносов в комментарии «Газете.Ru».

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По словам эксперта, необходимо прекратить отправлять сканы и фото своих паспортов, потому как это один из самых опасных способов хранения личных данных.

«Электронная почта, мессенджеры, соцсети и папка с фотографиями на смартфоне — не самые безопасные места для хранения сканов документов. Если хоть один из вышеперечисленных сервисов будет взломан, то злоумышленники с большой долей вероятности найдут важные документы», — объяснил специалист.

По словам эксперта, после утечки данных может пройти немало времени, прежде чем данные будут использованы во вред владельцу. Если злоумышленникам удалось подобрать пароль к электронной почте жертвы и вывести оттуда скан ее паспорта, то попробовать его использовать, чтобы, например, "увести" Инстаграм, они могут только через пару месяцев.

«Также украденные сканы документов используют для изготовления фальшивых документов, по которым злоумышленники могут оформить кредит или дорогостоящую покупку в рассрочку, взять машину на прокат, незаконно переоформить право собственности», — считает эксперт.

Специалист объяснил, необходимо маркировать сканы документов водяным знаком во избежание афер с подделкой документов.

Важные конфиденциальные данные лучше хранить на смартфоне в защищенной папке, вход в которую возможен только с помощью дополнительны паролей или подтверждения личности.

Если же сканы документов все-таки необходимо отправить через мессенджеры, то пользоваться лучше теми сервисами, которые позволяют удалить свое сообщение после отправки.