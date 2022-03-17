Согласно новгородским берестяным грамотам, рубль существует не менее восьми веков. Стоимость валюты за это время, конечно,

сильно менялась. Было немало взлетов и падений, но мы, конечно, сравниваем ценность современной валюты с советской, потому что еще храним воспоминания о том периоде.

На канале @cccr.02 в TikTok опубликовали видео, в котором создатели рассказали, что можно было купить на 1 рубль во времена СССР. Так, например, на эту сумму можно было приобрести 10 килограммов картошки. Для сравнения сейчас такая покупка обойдется в 500-700 рублей.