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2 часа назад

Что можно было купить в СССР на 1 рубль: видео

Катерина Саломе

Согласно новгородским берестяным грамотам, рубль существует не менее восьми веков. Стоимость валюты за это время, конечно,

сильно менялась. Было немало взлетов и падений, но мы, конечно, сравниваем ценность современной валюты с советской, потому что еще храним воспоминания о том периоде.

На канале @cccr.02 в TikTok опубликовали видео, в котором создатели рассказали, что можно было купить на 1 рубль во времена СССР. Так, например, на эту сумму можно было приобрести 10 килограммов картошки. Для сравнения сейчас такая покупка обойдется в 500-700 рублей.

Читайте также о том, зачем Сталин отвязал рубль от доллара.

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