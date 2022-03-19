Британка Джесс Хоган испугалась предмета интерьера, напомнившего ей актера Николаса Кейджа. Она увидела таинственную статую во время онлайн-просмотра дома в городе Пул графства Дорсет. По ее словам, виртуальная экскурсия была настолько реалистичной, что это столкновение сильно напугало ее, сообщает The Sun.

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«Ситуация напомнила мне начало какого-нибудь фильма ужасов. Это же как предупреждение, что в доме есть что-то сверхъестественное. Как будто статую нельзя двигать — что-то плохое обязательно случится, если убрать ее. Она, наверное, оживает ночью»,

— рассказала Джесс, добавив, что во всех четырех комнатах не было ничего кроме статуи, что особенно удивило ее.

The Sun

Как оказалось, статуя на самом деле является олицетворением католического святого Франциска Ассизского. Владельцы квартиры признались, что хоть она зачастую пугала гостей, но при этом приносила удачу в их дом. Объект продается за 375 тысяч фунтов стерлингов (51,5 миллиона рублей).