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46 минут назад

Эксперт объяснил, как мошенники подбирают "ключи" к россиянам

Диана Товсепова

Мошенники нередко подбирают "ключ" к будущей жертве благодаря информации в соцсетях. Об этом рассказал руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.

Эксперт объяснил, как мошенники подбирают "ключи" к россиянам
Фото: 2018 Advantus Media, Inc. and QuoteInspector.com2018 Advantus Media, Inc. and QuoteInspector.com

"Вы выложили фотографию с лошадью — вам может написать мошенник и предложить покататься на лошади в два раза дешевле, и вы перейдете на фишинговый сайт. Вы рассказали, что любите ходить в кафе и рестораны, — вам придет фейковое предложение купить бонусную карту со скидкой 50 процентов", — объяснил эксперт.

Если человек размещает в интернете снимки каких либо документов, то "ключ" подобрать еще легче:

"Молодые водители, особенно девушки, получив права, тут же начинают делать их фотографии на фоне автомобилей либо на фоне цветов. Злоумышленники могут этим воспользоваться: самое простое —создать клон таких же прав. Или позвонить и представиться инспектором ГИБДД, который увидел нарушение и просит оплатить штраф", — отмечает специалист.

Фотографии авиабилетов или заграничных паспортов тоже могут помочь злоумышленникам:

"По фотографии загранпаспорта, авиабилетов, посадочных талонов можно понять, когда и куда вы улетали, где вы были, и уже будет готов комплект психологических инструментов, ключей, с которыми можно вас атаковать", — объясняет Пащенко.

А вот информация о вашем отдыхе может заинтересовать квартирных воров. Человек хвастается отпуском с заграничного курорта, а получает обворованную квартиру в России.

Кроме того, злоумышленники могут использовать фотографии детей для фейковых сборов денег "на лечение":

"Сейчас идет особая охота злоумышленников за фотографиями с детьми, потому что их затем выставляют на разных ресурсах и собирают под них деньги, утверждая, что ребенок болен".

Ранее мы писали о новой мошеннической схеме с банковскими картами.

Вещи,Григорий Пащенко,ГИБДД,
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