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1 час назад

Роспотребнадзор назвал приборы с опасным электромагнитным излучением

Мира Маркина

Заместитель начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов заявил, что излучение генерируют все электрические приборы, однако опасны только те, электромагнитное поле которых превышает гигиенические нормативы. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Названы приборы с опасным электромагнитным излучением
Фото: PixabayPixabay

«Наиболее частым источником мощных электромагнитных полей являются передающие радиотехнические объекты, которые передают на дальние расстояния большие объемы информации. Это, в первую очередь, радиотехнические объекты, которые размещаются в жилой территории, - например, - базовые станции сотовой связи. Есть земные станции спутниковой связи, радиорелейные станции, есть ближние и дальние приводы (радиолокационные установки) у аэропортов, которые следят за воздушным пространством. На местности работают также радары (радиолокаторы) гидрометеорологического, военного и специального назначения, которые также сканируют пространство и излучают электромагнитное поле. Не стоит забывать о ретрансляторах радио- и телевизионного сигнала гражданского назначения», — сказал эксперт.

Как рассказал специалист, Роспотребнадзор контролирует электромагнитную обстановку в жилых районах. К нарушителям, применяют меры вплоть до остановки деятельности. Например, если операторы базовых станций сотовой связи повысили мощность станции, из-за чего электромагнитное излучение превысило норму.

Гуськов также добавил, что излучение может привести к развитию рака:

«Электромагнитное поле радиочастотного диапазона, по данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), относится к группе факторов 2В - это «возможная канцерогенность для человека». Накопление канцерогенного и/или мутагенного эффектов излучения в конечном итоге может привести к развитию новообразования, преимущественно в крови или тканях головного мозга».

Ранее эксперты назвали дешевый способ спасти планету.

Вещи,Андрей Гуськов,Роспотребнадзор,
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