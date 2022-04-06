Названы приборы с опасным электромагнитным излучением

«Наиболее частым источником мощных электромагнитных полей являются передающие радиотехнические объекты, которые передают на дальние расстояния большие объемы информации. Это, в первую очередь, радиотехнические объекты, которые размещаются в жилой территории, - например, - базовые станции сотовой связи. Есть земные станции спутниковой связи, радиорелейные станции, есть ближние и дальние приводы (радиолокационные установки) у аэропортов, которые следят за воздушным пространством. На местности работают также радары (радиолокаторы) гидрометеорологического, военного и специального назначения, которые также сканируют пространство и излучают электромагнитное поле. Не стоит забывать о ретрансляторах радио- и телевизионного сигнала гражданского назначения», — сказал эксперт.