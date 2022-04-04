Эксперты назвали дешевый способ спасти планету

МГЭИК определили, что мировые выбросы углерода можно сократить вдвое к 2030 году с помощью уже существующих решений. В их докладе говорится о том, что для сдерживания глобального потепления в пределах до 1,5 градуса Цельсия пик объема выбросов парниковых газов должен быть пройден до 2025-го. За последующие пять лет эмиссию необходимо снизить на 43 процента. При таком сценарии глобальная температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия, однако к концу XXI века на планете начнет холодать.