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3 часа назад

Эксперты назвали дешевый способ спасти планету

Мария Иглина

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) выяснила, что смягчить климатические последствия и спасти планету можно без существенных затрат. Об этом сообщает CNET.

Эксперты назвали дешевый способ спасти планету
Фото: unsplash.comunsplash.com

МГЭИК определили, что мировые выбросы углерода можно сократить вдвое к 2030 году с помощью уже существующих решений. В их докладе говорится о том, что для сдерживания глобального потепления в пределах до 1,5 градуса Цельсия пик объема выбросов парниковых газов должен быть пройден до 2025-го. За последующие пять лет эмиссию необходимо снизить на 43 процента. При таком сценарии глобальная температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия, однако к концу XXI века на планете начнет холодать.

Эксперты выяснили, что странам придется значительно снизить потребление ископаемого топлива, а также повысить энергоэффективность и развить возобновляемую энергетику. Так, солнечные и ветряные станции, аккумуляторы для электромобилей подешевели до 85 процентов, поэтому переход на возобновляемые источники энергии стал доступнее.

Ранее ученые обнаружили математические способности у скатов.

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