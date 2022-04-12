Лукьяненко перенес выпуск последней книги из цикла "Дозоры"

В сентябре 2021 года автор обещал закончить книгу до конца года. Напомним, что первая книга "Ночной дозор" о маге Антоне Городецком вышла в 1998 году. В 2004 книгу экранизировал Тимур Бекмамбетов, а через два года вышло продолжение по книге Лукьяненко "Дневной дозор". Последний из пока изданных романов был опубликован в 2014 году и назывался "Шестой дозор".