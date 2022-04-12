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4 часа назад

Лукьяненко перенес публикацию последней книги из цикла "Дозоры" на неопределенную дату

Диана Товсепова

На май 2022 года была запланирована публикация книги Сергея Лукьяненко "Вечный дозор" из цикла "Дозоры".

Лукьяненко перенес выпуск последней книги из цикла "Дозоры"
Фото: Кадр из фильма "Ночной дозор"Кадр из фильма "Ночной дозор"

Однако автор решил отложить дату публикации на неопределенный рок. Об этом Лукьяненко сообщил ТАСС 12 апреля.

Такое решение было принято из-за того, что в содержание "Вечного дозора" вносятся коррективы.

"Мне из-за всем известных событий приходится переписывать весь мир, который там уже описан", — заявил Лукьяненко.

В сентябре 2021 года автор обещал закончить книгу до конца года. Напомним, что первая книга "Ночной дозор" о маге Антоне Городецком вышла в 1998 году. В 2004 книгу экранизировал Тимур Бекмамбетов, а через два года вышло продолжение по книге Лукьяненко "Дневной дозор". Последний из пока изданных романов был опубликован в 2014 году и назывался "Шестой дозор".

Ранее мы писали о том, что Стивен Кинг не хочет продлевать контракты на издание книг в России.

Вещи,Сергей Лукьяненко,Тимур Бекмамбетов,Стивен Кинг,
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