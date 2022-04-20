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1 час назад

Ученые объяснили, почему крем прилипает только к одной части печенья

Мира Маркина

Печенье Oreo состоит из двух тонких шоколадных печенек, между которыми намазан сладкий крем. Среди поклонников сладости существует шутка: если делить печенье пополам, крем всегда останется на одной части и едва попадет на вторую. Группа физиков из США провела эксперимент и выяснила, почему при разделении печенек Oreo большая часть крема остается на одной части. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Ученые объяснили феномен крема на печенье
Фото: pixabay.compixabay.com

Исследователи провели ряд экспериментов в области реологии. Эта наука изучает деформацию и текучесть веществ со сложной вязкостью.

Печенье скручивали в обе стороны. Выяснилось, что во время поворота происходит адгезионный разрыв. Причина в том, что при конвейерном производстве Oreo печенья соединяются не сразу. Сначала одну часть намазывают кремом, а только потом сверху кладут вторую печеньку.

Ученые утверждают, что таким образом создается разница в адгезиях между частями печенья. Иными словами, прилипают они по-разному: та, что внизу, "принимает" крем первой и сцепляется с ним лучше. Вторая часть печенья наслаивается и легче отцепляется. Поэтому, взглянув на упаковку, можно с 80% вероятностью понять, на какой части больше крема — обычно это нижняя часть.

Ранее стало известно, что американцы научились делать водку из воздуха.

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