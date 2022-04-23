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2 часа назад

Ученые выяснили секрет печенья "Орео"

Катя Кобышева

Сложно найти человека, которому не нравилось бы это печенье. Его любят и взрослые, и дети. Причем настолько, что даже придумывают с ним новые блюда. При желании можно найти массу рецептов коктейлей, тортов, пирожных, мороженого и других десертов с этим печеньем.

Ученые выяснили секрет печенья "Орео"
Фото: pxhere.compxhere.com

Главная особенность печенья в том, что состоит оно из двух половинок, между которыми находится начинка. Многие любят разделить печенье на две части, съесть сначала начинку, а потом уже само печенье. При этом крем всегда остается на одной половинке, еще никому не удавалось разделить печенье так, чтобы начинка распределилась равномерно между двумя печеньями.

Американские ученые-физики решили выяснить, почему начинка всегда остается на одной половинке печенья. Для этого они провели реологический эксперимент. Напомним, что реология занимается изучением текучести веществ.

В ходе эксперимента стало понятно, что все дело в конвейерной сборке печенья, при которой сначала крем наносят на одну половинку, а потом прижимают сверху вторую. Как бы человек не старался разделить печенье так, чтобы крем остался на двух половинках, у него ничего не выйдет. Законы физики нарушить еще никому не удалось, об этом пишет издание N+1.

Ранее мы рассказывали о том, что Павел Дуров получил гражданство ОАЭ.

Вещи,Павел Дуров,
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