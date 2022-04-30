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1 час назад

Американцы нашли в стене еду из McDonald’s 1950-х годов

Мира Маркина

Пакет с едой из популярного ресторана быстрого питания обнаружила семейная пара из Иллинойса во время ремонта своего дома.

Американцы нашли в стене еду из McDonald’s 1950-х годов
Фото: pixabay.compixabay.com

Ремонтируя стену в ванной комнате, Роб Джонс заметил внутри стены свернутый пакет. В него оказались упакованы порция картошки-фри, и несколько гамбургеров.

Пакет, который обнаружили супруги, использовался для упаковки еды в ресторанах McDonald's в период с 1955 по 1961 годы. Роб и Грейси Джонс признались, что были крайне удивлены, что и картошка-фри, и гамбургеры отлично сохранились.

Ранее стало известно, что в Новой Зеландии обнаружили странное морское существо.

Вещи,Роб Джонс,
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