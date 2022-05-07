Первые денежные средства появились в античные времена и они являются актуальными и сегодня, но уже в абсолютно другом виде. В разные исторические периоды люди пользовались разными валютами.

Так, например, за несколько тысячелетий до нашей эры в Месопотамии ячмень являлся одним из самых ценных товаров, а я Японии для торгов необходим был белый рис. Долгое время в цене была соль, благодаря которой удавалось хранить мясо, а также дезинфицировать раны. Также во многих странах очень ликвидным товаром был мех.

В Древней Греции общепринятой валютой считался черный перец. А в Древнем Риме — мед. Примечательно, что сладким, вязким продуктом можно было не только расплачиваться, но и оплачивать штрафы. Об этом рассказала блогер @leradenisovna22 в своем TikTok-аккаунте, опубликовав соответсвующее видео.