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2 часа назад

Гитару Кобейна продали за $4,5 млн

Катерина Саломе

На аукционе Julien`s была продана любимая гитара лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Ее купил за $4,5 млн (258,7 млн рублей по текущему курсу) американский миллиардер Джим Ирсей, известный как владелец команды по американскому футболу Indianapolis Colts.

Речь идет о гитаре компании Fender Mustang цвета Lake Placid Blue. Именно на этом инструменте Кобейн играл в известном клипе «Smells Like Teen Spirit» в 1991 году.

До продажи инструмент принадлежал семье артиста. Родственники намерены направить часть средств в благотворительный фонд, который помогает людям с нестабильной психикой.

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Вещи,Видео,Курт Кобейн,McDonald's,
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