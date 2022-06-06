Обнародованы секретные письма о болезни Гитлера

Немецкий оториноларинголог Карл Отто фон Эйкен лечил Гитлера в течение десяти лет. О проблемах фюрера с голосовыми связками лор-врач писал своей кузине Мари Стенеберг. Недавно эти письма стали достоянием публики, когда их напечатала газета NZZ am Sonntag с подачи швейцарского потомка доктора.

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Карл Отто фон Эйкен помогал Гитлеру не потерять один из его главных инструментов – голос.

«Если есть что-то плохое, я обязательно должен знать», — сказал диктатор специаисту после их первой встречи в мае 1935 года.

За подлинность писем поручился британский историк, специалист по истории Германии Ричард Дж. Эванс. Он подчеркнул, что содержание переписки Карла и Мари демонстрирует, какое большое значение Гитлер придавал своему голосу.

В одном из писем лор объяснял свой совет Гитлеру повременить с операцией по удалению полипа. Карл Эйкен считал, что голосовым связкам фюрера нужен отдых.

При этом в переписке лор не отказывался от того факта, что он лечил диктатора, ответственного за гибель миллионов людей. По данным газеты NZZ am Sonntag, после Второй мировой войны следователи допросили доктора. На вопрос, почему Карл не убил Гитлера, врач ответил кратко:

«Я был его врачом, а не убийцей».