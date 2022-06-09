Обычная кофта подорожала в 15 раз из-за сериала

Агентство Mirror обратило внимание на то, как ресейлеры воспользовались моментом и решили нажиться на дешевой кофте, которая "засветилась" в сериалt "Очень странные дела".

Речь про лонгслив с надписью Hellfire Club («Клуб адского пламени»), в который одеты главные герои в эпизоде, где вступают в клуб любителей настольной игры D & D. На самом деле эта кофта продается в бюджетной сети универмагов Primark и стоит в пересчете на русские деньги около 700 рублей.

Однако после выхода серии с вышеуказанным эпизодом, эти лонгсливы моментально раскупили и начали перепродавать на eBay во много раз дороже. Так, одно из объявлений висит на сервисе с ценником в 11 тысяч рублей за одну кофту.