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2 часа назад

Обычная кофта подорожала в 15 раз из-за сериала

Мира Маркина

Агентство Mirror обратило внимание на то, как ресейлеры воспользовались моментом и решили нажиться на дешевой кофте, которая "засветилась" в сериалt "Очень странные дела".

Речь про лонгслив с надписью Hellfire Club («Клуб адского пламени»), в который одеты главные герои в эпизоде, где вступают в клуб любителей настольной игры D & D. На самом деле эта кофта продается в бюджетной сети универмагов Primark и стоит в пересчете на русские деньги около 700 рублей.

Однако после выхода серии с вышеуказанным эпизодом, эти лонгсливы моментально раскупили и начали перепродавать на eBay во много раз дороже. Так, одно из объявлений висит на сервисе с ценником в 11 тысяч рублей за одну кофту.

Ранее мы писали, что зритель суда Деппа и Херд продает дневник за $14000.

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