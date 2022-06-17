Кассету с фильмом "Назад в будущее" продали за $75 тысяч

Видеокассета с фильмом 980-х годов "Назад в будущее" продали за 75 тысяч долларов на первом в истории аукционе устаревшего видеоформата. Об этом сообщает The Guardian.
Копия фильма ранее принадлежала актеру Тому Уилсону, сыгравшему Биффа Таннена в фильмах полюбившейся всему миру серии.
Также известно, что к лоту была прикреплена записка Уилсона:
"Это кассета VHS с первого выпуска "Назад в будущее", присланная мне в студию в то время. Я всегда знал, что VHS-платформа будет жить вечно, и сохранил кассету на потом, а теперь я не могу найти видеомагнитофон. Ну что ж. Наслаждайтесь!"