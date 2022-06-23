Врач рассказал, какие цветы нельзя дарить на выпускной

Врач-токсиколог Михаил Кутушов во время беседы с "Газетой.ру" предупредил россиян о том, что некоторые цветы могут быть опасны для здоровья. В преддверии школьных выпускных эта информация особенно актуальна.

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Кутушов предостерег от покупок таких растений, как молочай, примула и цикломен, объяснив это тем, что эти цветы содержат яд. Также он упомянул и популярное "денежное" дерево, которое часто покупают в подарок – толстянку – по словам врача, это растение и вовсе содержит мышьяк.

Помимо ядовитых растений есть и те, что могут вызывать сильную аллергию. К таким относятся плющ, люмерия и амариллис. Реакция на них может проявляться раздражением на поверхности кожи или нарушениями в ритме сердца.

Врач также дополнил список растений, которые вызывают аллергию чаще других:

«Антуриум, гардения, герань, пелагрония, азалия и фикус. Алоэ считается полезным и эффективным растением при насморке, тем не менее, он может вызвать аллергические реакции», — предупредил Кутушов.

Он посоветовал использовать для букетов розы, а в качестве комнатных растений покупать гипоаллергенную драцену, пальмы, бегонию или вереск.