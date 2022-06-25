Pink Floyd продает авторские права на свои песни

По информации издания Bloomberg, музыканты планируют выручить не менее 500 миллионов долларов.

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Участники знаменитой британской рок-группы объявили о решении продать права на все свои композиции и согласиться дать возможность создания любой продукции, используя бренд группы. Правда, сумму за это просят весьма внушительную. Эта сделка может стать одной из крупнейших в истории музыкальной индустрии.