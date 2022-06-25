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1 час назад

Pink Floyd продает авторские права на свои песни

Мария Кимакович

По информации издания Bloomberg, музыканты планируют выручить не менее 500 миллионов долларов.

Pink Floyd продает авторские права на свои песни
Фото: unsplashunsplash

Участники знаменитой британской рок-группы объявили о решении продать права на все свои композиции и согласиться дать возможность создания любой продукции, используя бренд группы. Правда, сумму за это просят весьма внушительную. Эта сделка может стать одной из крупнейших в истории музыкальной индустрии.

Несмотря на то, что сумму музыканты озвучили совсем не маленькую, их предложение не осталось без внимания. Так, над приобретением авторских прав на песни группы Pink Floyd раздумывают Sony Music Entertainment, Warner Music Group Corp. И BMG.

Ранее стало известно, что песни «Мумий Тролля» и Земфиры запретили петь на выпускных.

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