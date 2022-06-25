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2 часа назад

В США голосовые помощники заговорят голосами умерших родственников

Диана Товсепова

Голосовой помощник Alexa от Amazon вскоре сможет имитировать голос умерших родственников пользователей.

Голосовые помощники заговорят голосами умерших родственников
Фото: Кадр из фильма "Отец"Кадр из фильма "Отец"

Гигант онлайн-торговли Amazon продемонстрировал новую технологию на конференции re:MARS в Лас-Вегасе, на которой компании обсуждали технологии искусственного интеллекта для обучения, автоматизации, робототехники и космоса.

Рохит Прасад, старший вице-президент Amazon Alexa AI и главный научный сотрудник, сказал, что это способ Amazon приблизить людей к их родственникам, которых они потеряли из-за пандемии коронавируса .

Он сказал, что план состоял в том, чтобы повысить доверие к взаимодействию пользователей с Alexa, добавив больше «человеческих качеств эмпатии и аффекта».

«Все это стало еще более важным во время пандемии, когда многие из нас потеряли тех, кого мы любим...

Хотя искусственный интеллект не избавит от боли утраты, эта технология поможет сохранить близких в памяти», — добавил он.

Затем он показал видео, на котором маленький мальчик слушает сказку на ночь, прочитанную через Alexa голосом его умершей бабушки.

Amazon уже разработала технологию синтеза голоса, позволяющую колонку имитировать голоса знаменитостей, что ранее требовало от человека записи десятков часов аудио.

Ранее мы писали о том, зачем на похоронах раздают полотенца.

Вещи,Amazon,
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