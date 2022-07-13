Наручные часы Гитлера продали на аукционе за миллионы долларов

Золотые часы Гитлера, похищенные французским солдатом из его убежища в горах в последние дни Второй мировой войны, продали на аукционе за миллионы долларов.

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Так, часы, изготовленные швейцарским производителем LeCoultre, украшены инициалами нацистского лидера, свастикой и немецким имперским орлом.

На нем также есть три даты: день рождения Гитлера, дата его назначения канцлером Германии и дата победы нацистской партии на выборах 1933 года.

Считается, что часы были подарены Гитлеру в 1933 году нацистской партией, которую он возглавил после того, как был избран канцлером Германии .

Часы ушли с молотка за четыре миллиона долларов (около 234 миллионов рублей) на историческом аукционе в американском штате Мэриленд.