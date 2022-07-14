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49 минут назад

"Плохой знак": в Чили выловили предвестника катастроф

Мира Маркина

В Чили поймали гребную рыбу, которая, согласно некоторым легендам, является предвестником серьезных природных катаклизмов, об этом написали в издании LADBible.

"Плохой знак": в Чили выловили предвестника катастроф
Фото: wikimedia.commonswikimedia.commons

Такую рыбу еще называют веслоносой и обитает она на большой глубине. Эксперт, беседующий с изданием, отметил, что она выходит на поверхность в случае сдвигов тектонических плит. Однако расследование все равно обещали провести – что заставило рыбу подняться с километровой глубины.

Какого же было удивление рыбаков из чилийского города Арика, когда они поняли, какую рыбу поймали. Ее длина составляла около 5 метров. Однако некоторые из них напряглись, вспоминая легенду. Позже местные начали шутить, что пришло время строить ковчег и готовится к концу света, раз веслоносая попалась на крючок.

Ранее мы рассказывали, как рыбак поймал редкого голубого омара.

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