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49 минут назад

Драгоценности Элвиса Пресли нашли и решили продать

Мира Маркина

Незадолго до смерти король рок-н-ролла Элвис Пресли решил подарить своему менеджеру и другу Тому паркеру некоторые драгоценности. Они оказались утеряны. Поклонники звезды потратили десятилетия на их поиски, сообщает New York Post. Теперь находки могут продать на аукционе.

Драгоценности Элвиса Пресли нашли и решили продать
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Собрать необычную коллекцию воедино удалось Бриджит Крузе, основательнице и генеральному директору компании GWS Auctions. Ей помогала бывшая жена артиста, Присцилла Пресли. Она выразила надежду, что драгоценности, принадлежавшие некогда ее супругу, обретут достойных владельцев. Присцилла поддержала аукцион отчасти потому, что устала видеть, как растет количество поддельных артефактов.

Аукцион назначен на 27 августа 2022 года. На нем будут представлены гитара Пресли, а также некоторые ювелирные изделия – золотые кольца, инкрустированные драгоценными камнями, запонки, часы и цепочки.

Ранее мы писали о том, за сколько ушли с молотка наручные часы Гитлера.

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