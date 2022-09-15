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2 часа назад

Австралийцы получили от Елизаветы II письмо, которое нельзя открывать еще 63 года

Мира Маркина

Австралийцы получили письмо от Елизаветы II, которое нельзя открывать до 2085 года.

Елизавета II написала письмо австралийцам, его нельзя открывать до 2085 года
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Как выяснилось, письмо было написано королевой еще в 1986-м –в год празднования восстановления здания королевы Виктории.

Даже ближайшие родственники Елизаветы II уверяют, что не знают, о чем сказано в письме. Содержание послания также неизвестно лорд-мэру Сиднея.

Сейчас секретное письмо королевы хранится в тайнике в закрытой купольной зоне на вершине здания королевы Виктории.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что изменилось в королевской семье после смерти королевы Елизаветы II.

Вещи,Елизавета II,
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