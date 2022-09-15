Елизавета II написала письмо австралийцам, его нельзя открывать до 2085 года

Австралийцы получили письмо от Елизаветы II, которое нельзя открывать до 2085 года.

Как выяснилось, письмо было написано королевой еще в 1986-м –в год празднования восстановления здания королевы Виктории.

Даже ближайшие родственники Елизаветы II уверяют, что не знают, о чем сказано в письме. Содержание послания также неизвестно лорд-мэру Сиднея.