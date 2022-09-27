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1 час назад

Палочку Гарри Поттера продадут на аукционе

Мира Маркина

На аукционе в Лондоне продадут реквизит, который использовали в популярных фильмах и сериалах, в том числе палочку Гарри Поттера. Об этом пишет издание Variety.

Палочку Гарри Поттера продадут на аукционе
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

На торги выставят более 1500 лотов стоимостью свыше 12,6 миллиона рублей. Помимо волшебной палочки Гарри Поттера, на аукционе можно будет приобрести, двойное кольцо Доктора Стрэнджа, перчатки Дарта Вейдера, одеяния Йоды из "Звездных войн", шлем Джеймса Бонда, костюм Супермена и многое другое.

Аукцион пройдет в Лондоне с 3 по 6 ноября. Приобрести вещи из известных фильмов можно онлайн и по телефону. Часть средств будут переведены в благотворительные фонды.

Ранее стало известно, что участник турнира рыбаков напился и лишился 11 млн рублей.

Вещи,Джеймс Бонд,Гарри Поттер,
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