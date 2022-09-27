Палочку Гарри Поттера продадут на аукционе

На аукционе в Лондоне продадут реквизит, который использовали в популярных фильмах и сериалах, в том числе палочку Гарри Поттера. Об этом пишет издание Variety.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

На торги выставят более 1500 лотов стоимостью свыше 12,6 миллиона рублей. Помимо волшебной палочки Гарри Поттера, на аукционе можно будет приобрести, двойное кольцо Доктора Стрэнджа, перчатки Дарта Вейдера, одеяния Йоды из "Звездных войн", шлем Джеймса Бонда, костюм Супермена и многое другое.

Аукцион пройдет в Лондоне с 3 по 6 ноября. Приобрести вещи из известных фильмов можно онлайн и по телефону. Часть средств будут переведены в благотворительные фонды.