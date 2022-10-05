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2 часа назад

Daily Mail: Письмо Елизаветы II с благодарностью за чулки выставят на продажу

Мира Маркина

Рукописную записку с благодарностью экс-послу США в Великобритании от Елизаветы II решено продать за десятки тысяч рублей. Соответствующая новость появилась на сайте издания Daily Mail.

Письмо Елизаветы II о чулках выставят на продажу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Письмо королевы, написанное ей в начале своего правления, адресовано Льюису Дугласу. Чиновник преподнес Елизавете шелковые чулки в мае 1953 года. В послевоенное время такой подарок был очень ценным. Нейлон использовали исключительно в военной промышленности, а чулки из шелка стали роскошью.

“Очень благодарна вам обоим (Л. Дугласу и его супруге – прим.ред.) за доброе отношение ко мне”, – написала королева.

Послание на гербовой бумаге можно будет приобрести уже 26 октября. Цена необычного лота – 1600 фунтов стерлингов или около 109 тысяч рублей. К продаже письмо представит компания Lion Heart Autographs – она специализируется на реализации исторических автографов и рукописей.

Ранее мы писали, почему мы не можем воспользоваться парфюмом, который создала английская королева.

Вещи,Елизавета II,
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