Почему одежда в КНДР уникальна при внешнем однообразии

Джинсовая ткань была придумана американцами для изготовления одежды, устойчивой к износу. Но в Северной Корее джинсы носить нельзя – в том числе из-за идеологии чучхе. Тогда местные технологи вспомнили о разработке, которая впоследствии повлияла почти на каждого жителя КНДР. О ней и расскажет “Рамблер”.

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В Северной Корее многие носят странную одежду, похожую на униформу. Она сделана из виналона – уникального материала, который устойчив к теплу и химическим веществам, износу. Он популярнее хлопка и нейлона, не садится и остается жестким после десятка стирок. Его трудно окрасить – именно поэтому одежда из виналона кажется такой одинаковой. И этот материал, как ни странно, стал частью национальной идентичности жителей КНДР. Но почему? Обратимся к истории.

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Накануне Второй мировой войны территория Северной Кореи была колонией Японии и оказалась вовлечена в военные действия этой страны. Японцы хотели стать первыми в сфере военной промышленности. Виналон – это разработка ученых Киотского университета. Новое более технологичное волокно можно было использовать в производстве одежды, предметов быта и обуви для военных.

В Северную Корею разработка японских гениев попала благодаря Ри Сунги. Он был одним из исследователей команды Киотского университета. Когда Ри уже стал профессором Сеульского национального университета, во время Корейской войны ему предложили должность в Северной Корее. Сунги согласился и дезертировал на север.

Начиная с 1945 года Северная Корея находилась под контролем СССР. У этого положения был плюс – страна получала помощь от Советов и могла стабилизировать экономику. С другой стороны, Северная Корея быстро стала зависима от этих вливаний в бюджет. Сложившуюся ситуацию северокорейское руководство решило преломить в шестидесятых.

Экономику нужно было сделать самодостаточной. Это привело к полной мобилизации внутренних ресурсов. Начиная с 1961 года, Северная Корея запустила свой Первый семилетний план экономического развития. Он предполагал поддержку и развитие технологических инноваций, культурную революцию, работу над повышением уровня жизни, модернизацию экономики и содействие торговле и международному экономическому сотрудничеству. Вспомнили и о виналоне.

Производство виналона объявлялось шагом к развитию Северной Кореи как современного индустриального государства. С таким призывом к национальному сознанию граждан правительство мобилизовало своих граждан на строительство и поддержку новой виниловой фабрики Виналон-Сити.

Эта фабрика стала гордостью Северной Кореи, поскольку ее рекламировали как построенную без иностранной помощи. Успех Виналон-сити демонстрировал независимость от Советского Союза и Китая и, казалось, отражал идеологию чучхе – исключительной самостоятельности. И хотя рабочие на фабрике регулярно гибли, виналон послужил подкреплением идеологического командования партии и семьи Ким.

Виналон-сити начал производить достаточное количество волокна, чтобы обеспечить всю страну одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости. Волокно считалось настолько важным, что во время ежегодного празднования дня рождения Ким Ир Сена людям дарили одежду из виналона.

Но глубокий экономический кризис уничтожил легендарную фабрику – в 1994 году. Нехватка топлива вынудила Виналон-сити закрыться. Фабрика стояла пустовала до конца нулевых. А 8 февраля 2010 года Ким Чен Ир посетил бывший комплекс Виналон-сити, чтобы отпраздновать его открытие.