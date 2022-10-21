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2 часа назад

Во Франции изобрели шампанское для космонавтов

Диана Товсепова

Во Франции была представлена бутылка шампанского, которая может подарить астронавтам вкус светской жизни во время полета в космосе.

Во Франции изобрели шампанское для космонавтов
Фото: PxherePxhere

Шампанское Mumm Cordon Rouge Stellar разрабатывали в течение пяти лет и еще и успели провести испытания в условиях невесомости.

Такое шампанское полностью соответствует космическим требованиям, сертифицированным Национальным центром космических исследований Франции (CNES).

Известная музыкальная группа впервые выступит в космосе

Полустеклянная бутылка имеет длинное горлышко, с пробкой, и специально разработанным устройством для открывания и закрывания из нержавеющей стали.

При нажатии пальцем на клапан механизм открывается, чтобы выпустить шарик шампанского.

Жидкость хранится в верхней части бутылки и выходит в виде пены, когда через нее пропускается природный газ. Затем пьющие могут черпать шампанское прямо из воздуха, используя крошечный бокал с длинной ножкой,.

Чтобы вино не растекалось по салону, спусковой механизм фиксируется кольцом из нержавеющей стали.

По словам производителей, такая конструкция означает, что жидкость контактирует только со стеклом и нержавеющей сталью, что обеспечивает ее сохранность.

Высокотехнологичная бутылка также покрыта защитной оболочкой из авиационного алюминия.

Ранее мы писали о том, что Том Круз будет сниматься в космосе.

Вещи,Том Круз,
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