Во Франции изобрели шампанское для космонавтов

Во Франции была представлена бутылка шампанского, которая может подарить астронавтам вкус светской жизни во время полета в космосе.
Шампанское Mumm Cordon Rouge Stellar разрабатывали в течение пяти лет и еще и успели провести испытания в условиях невесомости.
Такое шампанское полностью соответствует космическим требованиям, сертифицированным Национальным центром космических исследований Франции (CNES).
Полустеклянная бутылка имеет длинное горлышко, с пробкой, и специально разработанным устройством для открывания и закрывания из нержавеющей стали.
При нажатии пальцем на клапан механизм открывается, чтобы выпустить шарик шампанского.
Жидкость хранится в верхней части бутылки и выходит в виде пены, когда через нее пропускается природный газ. Затем пьющие могут черпать шампанское прямо из воздуха, используя крошечный бокал с длинной ножкой,.
Чтобы вино не растекалось по салону, спусковой механизм фиксируется кольцом из нержавеющей стали.
По словам производителей, такая конструкция означает, что жидкость контактирует только со стеклом и нержавеющей сталью, что обеспечивает ее сохранность.
Высокотехнологичная бутылка также покрыта защитной оболочкой из авиационного алюминия.