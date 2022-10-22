Почему женщины застегивают одежду справа налево

Всем известно, что одежда мужчин и женщин застегивается по-разному. А задумывались ли вы, как появилась эта традиция? Читайте об этом в материале «Рамблера».

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Кажется логичным, что застежки на одежде мужчин расположены именно таким образом, поскольку большинство людей в мире являются правшами. Застегивать рубашки слева направо просто удобнее. Но почему же у женщин все наоборот?

Ответ, на самом деле очень прост. Дело в том, что пуговицы на одежде женщин изначально не использовались вовсе. Они пришли на смену всевозможным шнуровкам. Когда завязки начали менять на пуговицы, последние были очень дорогими, поскольку изготавливались из драгоценных металлов: серебра или золота. Порой вместо пуговиц использовали и драгоценные камни. Позволить такие застежки могли себе лишь очень богатые люди, которым одеваться помогали служанки.