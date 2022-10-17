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27 минут назад

Почему на самом деле ковбои не носили шляпы

Мария Кимакович

Вернее, шляпы они, конечно, носили, но вовсе не такие, какие мы привыкли видеть в знаменитых вестернах. Какие же головные уборы предпочитали настоящие крутые парни Дикого Запада, читайте в материале «Рамблера».

Почему на самом деле ковбои не носили шляпы
Фото: Кадр из фильма "За пригоршню долларов"Кадр из фильма "За пригоршню долларов"

Кожаная шляпа с загнутыми полями, шпоры на сапогах и два револьвера в кобуре — вот образ, который возникает при упоминании ковбоя. Этот образ давно стал настоящим символом Дикого Запада. И мало кому известно, что на самом деле он сильно отличается от того, какими были ковбои в реальности.

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Во всяком случае настоящие ковбои кожаных шляп с загнутыми полями никогда не носили. Головной убор, который стал одним из непременных аксессуаров ковбоя, благодаря множеству знаменитых вестернов, был придуман лишь в 1865 году Джоном Стетсоном. Во времена Дикого Запада таких шляп просто не существовало.

Ковбои же на самом деле предпочитали надевать на головы плоские шерстяные кепки, котелки и бобровые шапки. А иногда даже заимствовали головные уборы из женского гардероба, например, знаменитый Билл Хикок однажды украсил голову плоской дамской шляпкой. И этому есть свидетельство — фотография, на которой запечатлен известный ковбой.

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