Почему на самом деле ковбои не носили шляпы

Вернее, шляпы они, конечно, носили, но вовсе не такие, какие мы привыкли видеть в знаменитых вестернах. Какие же головные уборы предпочитали настоящие крутые парни Дикого Запада, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "За пригоршню долларов" Кадр из фильма "За пригоршню долларов"

Кожаная шляпа с загнутыми полями, шпоры на сапогах и два револьвера в кобуре — вот образ, который возникает при упоминании ковбоя. Этот образ давно стал настоящим символом Дикого Запада. И мало кому известно, что на самом деле он сильно отличается от того, какими были ковбои в реальности.

Во всяком случае настоящие ковбои кожаных шляп с загнутыми полями никогда не носили. Головной убор, который стал одним из непременных аксессуаров ковбоя, благодаря множеству знаменитых вестернов, был придуман лишь в 1865 году Джоном Стетсоном. Во времена Дикого Запада таких шляп просто не существовало.