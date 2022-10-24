Билет на концерт Бейонсе продали за $150 тысяч

Билет на тур по концертам Бейонсе продали на аукционе за 150 тысяч долларов. Об этом сообщает Hypebeast со ссылкой на участника аукциона.

На приеме Wearable Art Gala прошел аукцион, где продавали картины, статуэтки и другие ценные вещи. Одним из лотов стал пакетный тур на концерты Бейонсе в рамках тура Renaissance.

Пакте включал себя два авиаперелета первым классом авиакомпанией United Airlines, три дня проживания в Marriott, два билета на концерты певицы в двух разных городах, а также посещение закулисья шоу.

Изначально торги начались от 50 тысяч долларов, при том, что билет стоил 20 тысяч. Как утверждает один из участников аукциона, пакетный тур продали за 105 тысяч долларов.