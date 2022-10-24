Письмо Диккенса о вине выставили на аукцион

В 1845 году писатель отправил письмо Джеймсу Ливермору, который торговал вином. В нем рассказывается о том, что Диккенс опечален дыркой в бочонке для вина, и что у него вылилось около 50 литров тосканского напитка. Отмечается, что после поездки в Италию он начал интересоваться сортами напитка и ежегодно тратил на него около 15 тысяч фунтов.