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31 минуту назад

Times: письмо Чарльза Диккенса выставили на аукцион

Мария Каткова

Письмо Чарльза Диккенса выставили на аукцион в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Times.

Письмо Диккенса о вине выставили на аукцион
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Письмо оценили в две тысячи фунтов, а его продажей займется аукцион Lion Heart Autographs.

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В 1845 году писатель отправил письмо Джеймсу Ливермору, который торговал вином. В нем рассказывается о том, что Диккенс опечален дыркой в бочонке для вина, и что у него вылилось около 50 литров тосканского напитка. Отмечается, что после поездки в Италию он начал интересоваться сортами напитка и ежегодно тратил на него около 15 тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что Елизавета II написала письмо австралийцам, его нельзя открывать до 2085 года.

Вещи,Елизавета II,Чарльз Диккенс,
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