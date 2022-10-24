Письмо Диккенса о вине выставили на аукцион

Письмо Чарльза Диккенса выставили на аукцион в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Times.
Письмо оценили в две тысячи фунтов, а его продажей займется аукцион Lion Heart Autographs.
В 1845 году писатель отправил письмо Джеймсу Ливермору, который торговал вином. В нем рассказывается о том, что Диккенс опечален дыркой в бочонке для вина, и что у него вылилось около 50 литров тосканского напитка. Отмечается, что после поездки в Италию он начал интересоваться сортами напитка и ежегодно тратил на него около 15 тысяч фунтов.
Ранее сообщалось, что Елизавета II написала письмо австралийцам, его нельзя открывать до 2085 года.