4 подарка, которые нельзя дарить людям

Мы дарим подарки, чтобы обрадовать любимых людей, но порой презенты вызывают не те эмоции, что мы ожидали. Иной раз так происходит потому, что подарок входит в список тех, которые приносят неудачу – если доверять приметам, конечно. Подробнее о таких "запрещенных" подарках – в материале "Рамблера".

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Часы

Считается, что дарить часы и принимать их в качестве подарка – к разлуке или расставанию. Некоторые предлагают в ответ на часы отдавать дарителю деньги, якобы таким образом можно откупиться от "злых" суеверий. А в Азии и вовсе принято считать, что подаренные часы отсчитывают человеку время до его кончины.

Нож

Даже если ваш друг повар и мечтает о новомодных ножах, откажитесь от затеи дарить приятелю острые предметы. Кстати, вилки тоже дарить не стоит. В простонародье существует примета, согласно которой такие подарки принесут дарителю неудачи и несчастье. Считается, что в остриях накапливается негативная энергетика.

Зеркало

Многие убеждены в том, что зеркало служит порталом в потусторонний мир. Неслучайно издревле считается, что этот предмет обладает сверхъестественными свойствами. Именно поэтому маги и колдуны нередко используют зеркало для ритуалов. В связи с этим дарить такой предмет небезопасно.

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