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5 часов назад

4 подарка, которые нельзя дарить людям

Мира Маркина

Мы дарим подарки, чтобы обрадовать любимых людей, но порой презенты вызывают не те эмоции, что мы ожидали. Иной раз так происходит потому, что подарок входит в список тех, которые приносят неудачу – если доверять приметам, конечно. Подробнее о таких "запрещенных" подарках – в материале "Рамблера".

4 подарка, которые нельзя дарить людям
Фото: UnsplashUnsplash

Часы

Считается, что дарить часы и принимать их в качестве подарка – к разлуке или расставанию. Некоторые предлагают в ответ на часы отдавать дарителю деньги, якобы таким образом можно откупиться от "злых" суеверий. А в Азии и вовсе принято считать, что подаренные часы отсчитывают человеку время до его кончины.

Нож

Даже если ваш друг повар и мечтает о новомодных ножах, откажитесь от затеи дарить приятелю острые предметы. Кстати, вилки тоже дарить не стоит. В простонародье существует примета, согласно которой такие подарки принесут дарителю неудачи и несчастье. Считается, что в остриях накапливается негативная энергетика.

Почему отдавать свои старые вещи считается плохой приметой

Зеркало

Многие убеждены в том, что зеркало служит порталом в потусторонний мир. Неслучайно издревле считается, что этот предмет обладает сверхъестественными свойствами. Именно поэтому маги и колдуны нередко используют зеркало для ритуалов. В связи с этим дарить такой предмет небезопасно.

Кошелек

Если подарить человеку пустой кошелек, вы рискуете отпугнуть деньги как от него, так и от себя. Но выход есть: положите в портмоне купюру или монету, и тогда подарок приобретет положительную энергетику.

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