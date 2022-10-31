Что такое машина для "стирки" людей

"Машина для "стирки" людей" – казалось бы, это нечто, придуманной писателем-антиутопистом. Однако это фантастическое изобретение ближе к реальности, чем кажется на первый взгляд. Подробнее о том, что это такое – в материале "Рамблера".

Фото: Science Co. Ltd. Science Co. Ltd.

Японская технологическая компания Science Co. Ltd, которая специализируется на инновациях для ванных комнат и кухонь, заявила, что планирует производить "стиральные машины для людей". Это изобретение войдет в линейку техники Mirable.

Речь идет о специальной кабине, которая упоминается как "Проект Усояро". В основу изобретения легла "технология мелких пузырьков", а еще различные датчики и система искусственного интеллекта для создания "сложного опыта купания".

Данный аппарат позволит человеку не только мыться без усилий, но также предоставит ему пространство, где можно отдохнуть и расслабиться под аккомпанемент спокойной музыки и релакс-видео.

Но и это еще не все: датчики будут измерять состояние симпатических и парасимпатических нервов, а встроенный искусственный интеллект будет использовать собранные данные для создания максимально комфортной атмосферы.