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38 минут назад

Что такое машина для "стирки" людей

Мира Маркина

"Машина для "стирки" людей" – казалось бы, это нечто, придуманной писателем-антиутопистом. Однако это фантастическое изобретение ближе к реальности, чем кажется на первый взгляд. Подробнее о том, что это такое – в материале "Рамблера".

Что такое машина для "стирки" людей
Фото: Science Co. Ltd.Science Co. Ltd.

Японская технологическая компания Science Co. Ltd, которая специализируется на инновациях для ванных комнат и кухонь, заявила, что планирует производить "стиральные машины для людей". Это изобретение войдет в линейку техники Mirable.

Речь идет о специальной кабине, которая упоминается как "Проект Усояро". В основу изобретения легла "технология мелких пузырьков", а еще различные датчики и система искусственного интеллекта для создания "сложного опыта купания".

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Данный аппарат позволит человеку не только мыться без усилий, но также предоставит ему пространство, где можно отдохнуть и расслабиться под аккомпанемент спокойной музыки и релакс-видео.

Но и это еще не все: датчики будут измерять состояние симпатических и парасимпатических нервов, а встроенный искусственный интеллект будет использовать собранные данные для создания максимально комфортной атмосферы.

К слову, кабина для "стирки" человека не является новомодным изобретением. Еще в 1970 году на выставке Osaka Expo компания Sanyo Electric представила "Ультразвуковую ванну", которая мыла, массировала и сушила человека за 15 минут. Однако тогда технология не возымела интереса у публики.

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