Что такое машина для "стирки" людей

"Машина для "стирки" людей" – казалось бы, это нечто, придуманной писателем-антиутопистом. Однако это фантастическое изобретение ближе к реальности, чем кажется на первый взгляд. Подробнее о том, что это такое – в материале "Рамблера".
Японская технологическая компания Science Co. Ltd, которая специализируется на инновациях для ванных комнат и кухонь, заявила, что планирует производить "стиральные машины для людей". Это изобретение войдет в линейку техники Mirable.
Речь идет о специальной кабине, которая упоминается как "Проект Усояро". В основу изобретения легла "технология мелких пузырьков", а еще различные датчики и система искусственного интеллекта для создания "сложного опыта купания".
Данный аппарат позволит человеку не только мыться без усилий, но также предоставит ему пространство, где можно отдохнуть и расслабиться под аккомпанемент спокойной музыки и релакс-видео.
Но и это еще не все: датчики будут измерять состояние симпатических и парасимпатических нервов, а встроенный искусственный интеллект будет использовать собранные данные для создания максимально комфортной атмосферы.
К слову, кабина для "стирки" человека не является новомодным изобретением. Еще в 1970 году на выставке Osaka Expo компания Sanyo Electric представила "Ультразвуковую ванну", которая мыла, массировала и сушила человека за 15 минут. Однако тогда технология не возымела интереса у публики.