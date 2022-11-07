От чего на самом деле защищает шапочка из фольги

В то время как одни люди уверены в том, что шапочка из фольги –это аксессуар сторонников теорий заговора и лженауки, другие и впрямь считают, что данный атрибут способен защитить мозг от вредных излучений. Но имеет ли это мнение хоть что-то общее с реальностью? Выяснял "Рамблер".
В 1988 году израильские медики и впрямь использовали алюминиевые шапочки из фольги для защиты от инфракрасного излучения, исходившего от потолочного обогревателя. Для изготовления шапочек врачи использовали соломенные шляпы и фольгу. Если под обычной шапочкой температура составляла 52 градусов по Цельсию, то под соломенной шляпой около 37 градусов.
По данным ученых, фольга способна частично блокировать длинные, средние и ультракороткие волны радиоизлучения. Но вместе с тем она пропускает волны сверхдлинного диапазона. Чтобы максимально блокировать сигнал, нужно не просто сделать шапочку из фольги, а закутаться в нее полностью. Важно, чтобы не оставалось никаких отверстий.
Если пренебречь этими инструкциями, фольга лишь усилит радиосигналы. В 2005 году группа студентов MIT изучила три варианта шапочек и выяснила, что такой аксессуар не только не экранирует радиоволны, но и усиливает их.
Ученые отметили, что вне зависимости от того, где располагается принимающая антенна, сигнал усиливается на частотах 2,6, 1,2 и около 1,5 ГГц.
Некоторые люди убеждены, что шапочки из фольги способны останавливать голоса в голове, а также блокировать попытки спецслужб и инопланетян управлять сознанием людей. Однако это не более, чем выдумки. Неудивительно, что веру в эффективность данного приспособления подчас связывают с параноидной шизофренией.