Вы и не догадывались: 5 вещей, запрещенных в Южной Корее

В Южной Корее при всей ее продвинутости есть масса традиций, правил и запретов. Зная их, вы никогда не попадете в неловкую ситуацию, встретившись с корейцем. “Рамблер” расскажет о пяти самых коварных правилах этикета в этой стране.

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Оголять плечи и декольте

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Обычный топ на бретелях считается в Корее одеждой вульгарной и не достойной приличной девушки. Поэтому чаще всего жительницы страны надевают под него футболку, чтобы прикрыть плечи. Такой хитрый прием позволяет соблюсти еще одно правило и не оголять зону декольте.

Чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, кореянки используют контрастную многослойность.

Передавать что-либо одной рукой

Если вы расплачиваетесь в магазине или должны передать какой-то предмет корейцу, используйте обе руки. В особенности, если перед вами человек намного старше. Принимать деньги и вещи тоже рекомендуется обеими руками, даже если вы “гайдзин” (иностранец).

Но у этого правила есть исключение. Например, когда вы находитесь в кругу близких друзей, где все в принципе равны.

Есть “без очереди”

Первая ложка супа за обедом принадлежит самому старшему за столом. Он же в первую очередь выходит из-за стола. Таково правило корейского этикета. Что касается наиболее младших по возрасту трапезничающих – они сервируют стол (кстати, одновременно есть палочками и ложками-вилками нельзя) и разливают напитки. Да-да. Налить воду или сок только себе – это проявление неуважения.

А вот алкоголь самому себе не наливают. Это должен сделать тот, кто пьет с вами вместе.

Использовать “оскорбительные” жесты

Например, если вам нужно подозвать человека, то привычный жест ладонью вверх кореец сочтет оскорблением. Ведь так в Южной Корее обращаются только к собакам. Переверните ладонь вниз – и все будет в порядке.

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