Что купить в ноябре, чтобы не разориться перед Новым годом

Декабрь для большинства людей ассоциируется не столько с новогодним настроением, сколько с суетой, десятком дел и большими тратами. Однако если подготовиться к Новому году хотя бы за пару месяцев, можно существенно сэкономить бюджет. Подробнее о том, какие вещи лучше приобрести в ноябре, чтобы не переплачивать спустя месяц – в материале "Рамблера".

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Подарки

В ноябре вы не будете толкаться в очередях или беспокоиться о том, успеет ли прийти онлайн-заказ к празднику. Сейчас у вас есть время для того, чтобы составить список подарков, подумать где выгоднее их приобрести, а затем упаковать. Такой подход не только сбережет нервы и деньги, но также поможет окунуться в новогоднюю атмосферу прямо сейчас.

Продукты

Алкоголь и другие товары, которые хранятся долго, можно также приобрести заранее. Распределить траты на новогоднее меню на два месяца куда разумнее, чем тратить на продукты четверть зарплаты в декабре. К тому же, в ноябре вам скорее всего удастся купить спиртное дешевле, чем в канун Нового года.

Праздничный наряд