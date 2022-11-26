Почему семья Фредди Меркьюри сожгла все его имущество

Фредди Меркьюри умер в возрасте 45 лет из-за осложнений, вызванных СПИДом. Его смерть стала ударом для всего мира, но особенно – для семьи музыканта. Но после похорон любимого сына родители сожгли все имущество рок-звезды, кроме одного предмета. Но зачем? Расскажет “Рамблер”.

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

Фредди Меркьюри родился на Занзибаре в 1946 году. Его родители, Боми и Джер Булсара, назвали сына Фаррух. Они были парсами и ранее эмигрировали из Ирана. После рождения Фредди Боми и Джер решили остаться на Занзибаре, так и прожили там на несколько лет.

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В детстве Фредди отправили в школу-интернат британского типа в Бомбее, где он впервые обнаружил свои музыкальные таланты. Мальчик начал играть на фортепиано. Затем, аккомпанируя сам себе, Фредди узнал, насколько широк его вокальный диапазон. Тогда будущий рок-музыкант начал экспериментировать с разнообразной музыкой, включая рок-н-ролл, и решил, что хочет связать с искусством свою жизнь.

В середине 1960-х годов семья Меркьюри переехала в Англию, когда Фаррух-Фредди был подростком. Близкие юноши по-прежнему исповедовали зороастризм. По мере того, как Фредди становился известнее, он все меньше и меньше следовал своей религии. И тем не менее музыкант придерживался некоторых религиозных убеждений вплоть до своей смерти в 1991 году.

Семья Фредди признала его религиозную преданность, пригласив на похороны зороастрийского священника. По зороастрийской традиции почти все имущество Меркьюри было сожжено. Осталась лишь коллекция марок, которая принадлежала музыканту. Но изначально этот альбом завел отец Фредди – заядлый филателист. Он передал коллекцию сыну по наследству. Теперь предмет их семейной филателической страсти попал в фонды Почтового музея в Лондоне.

“Когда Фредди Меркьюри скончался, многие его вещи были сожжены в соответствии с религиозными убеждениями его семьи. Одна из причин, по которой мы считаем, что этот [альбом – прим.ред.] не был уничтожен после смерти Фредди, заключается в том, что марки изначально принадлежали его отцу”, – предположила куратор музея Джоанна Эспин.