Разбитую гитару с автографом Кобейна выставят на аукцион

В Нью-Йорке состоится аукцион вещей знаменитостей. Один из самых дорогих лотов – разбитая гитара Курта Кобейна, фронтмена Nirvana. Соответствующая новость появилась на портале агентства Reuters.

Фото: Wes Candela Wes Candela

Цена сломанного инструмента на старте торгов может колебаться в пределах 200-400 тысяч долларов.

“Эту гитару Курт сломал в Вильямспорте, штат Пенсильвания, в 1989 году. Он даже на ней расписался”, – заявил исполнительный директор аукциона Мартин Нолан.

На этом аукционе кроме гитары планируют продать более полутора тысяч лотов – вещей Бейонсе, Принса, Джона Леннона.