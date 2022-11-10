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2 часа назад

Разбитую гитару с автографом Кобейна выставят на аукцион

Мира Маркина

В Нью-Йорке состоится аукцион вещей знаменитостей. Один из самых дорогих лотов – разбитая гитара Курта Кобейна, фронтмена Nirvana. Соответствующая новость появилась на портале агентства Reuters.

Разбитую гитару с автографом Кобейна выставят на аукцион
Фото: Wes Candela Wes Candela

Цена сломанного инструмента на старте торгов может колебаться в пределах 200-400 тысяч долларов.

“Эту гитару Курт сломал в Вильямспорте, штат Пенсильвания, в 1989 году. Он даже на ней расписался”, – заявил исполнительный директор аукциона Мартин Нолан.

Драгоценности Элвиса Пресли нашли и решили продать

На этом аукционе кроме гитары планируют продать более полутора тысяч лотов – вещей Бейонсе, Принса, Джона Леннона.

Ранее мы писали, как пастушья собака продалась на аукционе за рекордную сумму.

Вещи,Курт Кобейн,Элвис Пресли,Джон Леннон,
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