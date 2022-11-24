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46 минут назад

Платье Элизабет Тейлор с "Оскара" выставили на аукцион за $72,5 тысячи

Рамблер

Платье Элизабет Тейлор, в котором она получила свой первый "Оскар", выставили на аукцион в Лондоне. Об этом сообщает The Times.

Платье Элизабет Тейлор выставили на аукцион за баснословные деньги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наряд, который надела актриса в 1961 году, чтобы получить награду за лучшую женскую роль в фильме "Баттерфилд, 8", продадут на аукционе «Страсть к моде и балету» Kerry Taylor Auctions 6 декабря. Стартовая цена лота – $72,5 тыс.

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Над платьем работал дизайнер Марк Боан для модного дома Dior. Больше 50 лет наряд хранился в чемодане помощницы и подруги Тейлор Анны Санз.

Платье Dior – не единственная вещь актрисы, которую можно будет приобрести на аукционе. На продажу также выставят "халат вдовы" из фильма "Бум!", а также наряды из кутюрной коллекции бренда Tiziani.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что письмо Чарльза Диккенса выставили на аукцион.

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