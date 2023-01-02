Где находится самый маленький памятник в России: видео

Миниатюрный памятник птицы чижа был установлен в Петербурге в 1994 году на берегу реки Фонтанки у Михайловского замка. Высота фигурки всего 11 сантиметров. Создал скульптуру известный грузинский режиссер и сценарист Резо Габриадзе.

Интересно, что с момента появления скульптуры на набережной ее меняют практически каждый месяц, потому что из-за небольшого размера ее постоянно срезают.

Власти города не афишируют пропажу "Чижик-Пыжика", чтобы не привлекать еще больше внимания, поэтому каждый месяц просто устанавливают новую скульптуру.

Подробнее о самом маленьком памятнике в России смотрите в видео.