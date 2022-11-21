Одно из самых мистических мест Санкт-Петербурга: видео

Пользователь социальной сети TikTok с ником @zagaspb опубликовал на своей странице видео, в котором рассказал о загадочном месте в Санкт-Петербурге, окутанном множеством мифов и легенд.

Речь идет об Обводном канале. Это место считается самым популярным среди самоубийц. Такая жуткая репутация закрепилась за этим каналом еще много лет назад.

Местные жители любят рассказывать гостям северной столицы мистические истории, связанные с Обводным каналом. Говорят, что во времена строительства вокзала в 1923 году в этих местах были обнаружены древние плиты с проклятиями, указывающие на то, что в этом месте когда-то существовало славянское капище. Внимание на это обращать не стали, а плиты распилили для укладки Лиговского проспекта. Существует поверье, что именно с того момента на Обводном стали происходить жуткие самоубийства. А самое большое их количество непременно выпадало на каждое новое десятилетие с момента их распила.

В какой-то момент у Борового моста (именно на этом месте чаще всего прощались с жизнью) даже поставили специальных дежурных, которые должна были отлавливать непутевых. Тогда и удалось узнать у некоторых выживших, что суицид вовсе и не входил в их планы – с ними случалось помутнение рассудка, какая-то неведомая сила тянула их в реку.

Подробнее смотрите в видео.