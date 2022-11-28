Зачем уже 200 лет хранят свадебный торт королевы Виктории

Королева Виктория правила Великобританией и Ирландией с 1837 года вплоть до своей смерти в 1901 году. Несмотря на то, что прошло уже больше столетия с момента ее кончины, в мире до сих пор хранятся куски торта с ее свадьбы. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

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Через три года после восшествия на престол незамужняя молодая правительница вышла замуж за принца Альберта Саксен Кобург Готского. Королева сама предложила ему вступить в брак, так как ее мучила жизнь с матерью. Свадебная церемония состоялась 10 февраля 1840 года. Этот день Виктория назвала самым счастливым днем в своей жизни:

"Я НИКОГДА, НИКОГДА не проводила такого вечера!!! МОЙ ДОРОГОЙ, ДОРОГОЙ, ДОРОГОЙ Альберт ... его большая любовь и привязанность дали мне чувство небесной любви и счастья, которое я никогда не надеялась почувствовать раньше! Он заключил меня в свои объятья, и мы целовали друг друга снова и снова!" - писала она в своих дневниках.

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На свадьбу молодоженам подарили роскошный фруктовый кекс, вес которого был около 300 фунтов - примерно 136 килограммов. Очень дорогой трехъярусный торт со статуэтками из рафинированного сахара был пропитан алкоголем, а его начинка сделана из лимона, бузины и сухофруктов. Сейчас аналогичный кекс обычно готовят на Рождество.