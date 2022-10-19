Торт с королевской свадьбы 1981 года продадут с аукциона

Кусок торта, который подавали на свадьбе принцессы Дианы и Карла III, выставили на продажу на аукционе. Об этом сообщает New York Post.

Торт планируют продать на аукционе Dore and Rees Auctions, который пройдет в Великобритании. Начальная цена десерта составит $339. Кусок торта попал к организаторам от гостя свадьбы Найджела Рикеттса. Он хранил его все это время, скончался в начале 2022 года и оставил торт в наследство.

Всего на свадьбе Чарльза и Дианы было 23 торта. Предположительно, конкретный кусок торта был взят с центрального десерта, который состоял из пяти ярусов.