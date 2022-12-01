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33 минуты назад

3 опасных новогодних атрибута, от которых лучше держаться подальше

Мира Маркина

Новый год, любимый всеми праздник, для некоторых людей оборачивается кошмаром. И нередко это происходит по вине популярных новогодних атрибутов. Подробнее о вещах, от которых лучше отказаться, чтобы не испортить веселье и не поплатиться здоровьем – в материале "Рамблера".

3 опасных новогодних атрибута, от которых лучше держаться подальше
Фото: UnsplashUnsplash

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Фейерверки

Даже при покупке пиротехники в сертифицированном магазине есть риск столкнуться с некачественным товаром. И в данном случае последствия могут быть самыми печальными. Ежегодно от пиротехники страдают сотни людей. Опаснее фейерверков из магазинов могут быть только петарды, сделанные самостоятельно: в 2019 году девятиклассник из Екатеринбурга лишился руки после неудачного эксперимента.

Вдобавок к этому, салюты сильно пугают птиц и животных: от неожиданности и громких звуков собаки впадают в панику и могут даже сбежать.

Мишура и "дождик"

Казалось бы, как может навредить металлизированная фольга? Однако и здесь есть свои нюансы. Человеку вряд ли стоит опасаться "дождика", а вот животных от этих украшений лучше держать подальше. Блестящий декор особенно привлекает котов, которые нередко решают полакомиться им. После чего в новогоднюю ночь хозяева экстренно ищут ветеринара.

Электрогирлянды

Что как ни гирлянда способно озарить дом атмосферой праздника? Но и с этим приспособлением стоит быть осторожней. Электрогирлянды нередко ударяют током. Да так, что порой после этого не обойтись без медицинской помощи. Если вы все же не можете отказаться от гирлянд, используйте их по назначению. Обматываться огоньками ради креативной фотографии не стоит –это чревато сильным ударом тока.

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