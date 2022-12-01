3 опасных новогодних атрибута, от которых лучше держаться подальше

Новый год, любимый всеми праздник, для некоторых людей оборачивается кошмаром. И нередко это происходит по вине популярных новогодних атрибутов. Подробнее о вещах, от которых лучше отказаться, чтобы не испортить веселье и не поплатиться здоровьем – в материале "Рамблера".

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Фейерверки

Даже при покупке пиротехники в сертифицированном магазине есть риск столкнуться с некачественным товаром. И в данном случае последствия могут быть самыми печальными. Ежегодно от пиротехники страдают сотни людей. Опаснее фейерверков из магазинов могут быть только петарды, сделанные самостоятельно: в 2019 году девятиклассник из Екатеринбурга лишился руки после неудачного эксперимента.

Вдобавок к этому, салюты сильно пугают птиц и животных: от неожиданности и громких звуков собаки впадают в панику и могут даже сбежать.

Мишура и "дождик"

Казалось бы, как может навредить металлизированная фольга? Однако и здесь есть свои нюансы. Человеку вряд ли стоит опасаться "дождика", а вот животных от этих украшений лучше держать подальше. Блестящий декор особенно привлекает котов, которые нередко решают полакомиться им. После чего в новогоднюю ночь хозяева экстренно ищут ветеринара.

Электрогирлянды